Події

18:50 26.06.2023

Сили оборони України: У Рівнополі не було жодного мирного жителя на момент його деокупації

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Жодного мирного жителя не було в селі Рівнополі у Волноваському районі Донецької області на момент його деокупації українськими силами оборони, повідомив спікер Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

"У Рівнополі мне було жодного цивільного, оскільки, за великим рахунком, населений пункт зруйнований майже вщент. Іще велика проблема, що з усіх боків він, цей населений пункт, був оточений мінними полями дуже складного характеру, інженерні війська пробили коридор і, власне, у такий спосіб відбулася деокупація. Наразі тривають стабілізаційні заходи", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини #UAразом" у понеділок.

Як повідомлялося, бійці другого окремого механізованого батальйону 31 механізованої бригади 25 червня звільнили село Рівнопіль від російських окупантів.

Теги: #донецька_область #сили_оборони

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