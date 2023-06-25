Події

09:04 25.06.2023

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирного жителя

1 хв читати
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирного жителя

Протягом минулої ночі під обстрілом російських окупаційних військ перебували прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під вогнем російських окупантів перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти. У с. Кругляківка Куп'янського району поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в Південному 7-річний хлопчик знайшов предмет, схожий на патрон і вдарив ним по стіні. Унаслідок вибуху дитина дістала поранення і була госпіталізована.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 24.06.2023
Окупанти обстріляли Нікопольщину, загинув 71-річний чоловік

Окупанти обстріляли Нікопольщину, загинув 71-річний чоловік

13:45 24.06.2023
Кількість поранених через нічний ракетний удар по Дніпру зросла до 11 осіб, серед них - троє дітей

Кількість поранених через нічний ракетний удар по Дніпру зросла до 11 осіб, серед них - троє дітей

12:37 24.06.2023
Через ворожий ракетний удар у Харкові без газу залишилося близько 500 приватних будинків - Синєгубов

Через ворожий ракетний удар у Харкові без газу залишилося близько 500 приватних будинків - Синєгубов

11:51 24.06.2023
Міськрада: Внаслідок ворожого обстрілу Херсонської громади за добу троє людей загинули, шестеро - поранені

Міськрада: Внаслідок ворожого обстрілу Херсонської громади за добу троє людей загинули, шестеро - поранені

09:07 24.06.2023
Окупанти обстріляли Харків і чотири райони області, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли Харків і чотири райони області, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:39 24.06.2023
Окупанти випустили майже 400 снарядів по Херсонській області, четверо загиблих, шестеро поранених

Окупанти випустили майже 400 снарядів по Херсонській області, четверо загиблих, шестеро поранених

07:47 24.06.2023
Двоє людей загинули та 11 поранено в Солом'янському р-ні внаслідок нічної атаки на столицю

Двоє людей загинули та 11 поранено в Солом'янському р-ні внаслідок нічної атаки на столицю

06:31 24.06.2023
Війська РФ понад 40 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з мінометів - ОК "Північ"

Війська РФ понад 40 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з мінометів - ОК "Північ"

04:59 24.06.2023
Окупанти обстріляли приватний сектор у Дніпрі, є постраждалі, кілька будинків повністю зруйновано

Окупанти обстріляли приватний сектор у Дніпрі, є постраждалі, кілька будинків повністю зруйновано

12:06 23.06.2023
Окупанти обстріляли в Херсоні комунальне транспортне підприємство

Окупанти обстріляли в Херсоні комунальне транспортне підприємство

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України ліквідували 720 окупантів, 6 танків, 19 артсистем, 41 крилату ракету і 12 БПЛА противника

"Господарі" Росії взагалі нічого не контролюють - Зеленський

Українські війська просунулися вперед поблизу Бахмута, на півдні країни тривають важкі бої

Байден обговорив ситуацію в РФ із Макроном, Шольцом і Сунаком

Сили оборони звільнили територію під Красногорівкою, окуповану з 2014 року - Тарнавський

ОСТАННЄ

ЗС України ліквідували 720 окупантів, 6 танків, 19 артсистем, 41 крилату ракету і 12 БПЛА противника

У Нікополі в результаті ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка

За добу відбулося 29 бойових зіткнень із ворогом на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Пригожин показав, що монополії на насильство більше немає - Подоляк про ситуацію в РФ

Колаборанти евакуюються в Крим із Херсонської області

Окупанти в Каланчаку облаштували черговий військовий шпиталь для надання медичної допомоги пораненим

В Івано-Франківській області рятувальники евакуювали з місць підтоплення в результаті негоди літню жінку, дитину та собаку

25 червня: Яке сьогодні свято

Резніков: в Україні немає ворогів російського народу, вони в Москві

Кримінальну справу щодо Пригожина закриють, він піде в Білорусь

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА