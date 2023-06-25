Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирного жителя

Протягом минулої ночі під обстрілом російських окупаційних військ перебували прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під вогнем російських окупантів перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти. У с. Кругляківка Куп'янського району поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в Південному 7-річний хлопчик знайшов предмет, схожий на патрон і вдарив ним по стіні. Унаслідок вибуху дитина дістала поранення і була госпіталізована.