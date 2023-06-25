25 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 487 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 487 RUSSIAN AGRESSION

25 червня в Україні відзначають День митної служби і День молодіжних і дитячих громадських організацій.

Сьогодні Міжнародний день моряка, Міжнародний день боротьби зі сколіозом, Всесвітній день боротьби з коридою, Всесвітній день вітиліго, Всесвітній день панування кішок, Глобальний день The Beatles, День кольорового ТБ.

Міжнародний день боротьби зі сколіозом

Ще сьогодні День Державності Республіки Словенія, День Державності Республіки Хорватія, День Незалежності Республіки Мозамбік.

Православна церква вшановує пам'ять Петра Афонського.

День митника України

День митника - державне свято в Україні, яке відзначається щорічно 25 червня, із з 2020 року.

Глобальний день The Beatles

25 червня у світі відзначають Глобальний день Бітлз. Він з'явився 2009 року. 25 червня 1967 року ліверпульська четвірка виступила в ефірі Our World із піснею "All You Need Is Love".

День кольорового телебачення

Шотландський винахідник Джон Логі Берд показав світові першу кольорову трансляцію 3 липня 1928 року, проте свято кольорового телебачення відзначається саме 25 червня. З'явилося свято 1951 року в США.

Всесвітній день вітиліго

25 червня, щорічно з 2011, відзначається Всесвітній день вітиліго, оскільки 25 червня народився відомий попспівак Майкл Джексон, який хворів на цю хворобу.

Вітиліго - хронічне захворювання шкіри, за якого спостерігається депігментація на шкірі у вигляді світлих плям. Жодного фізичного дискомфорту при цій хворобі не спостерігається. Вітиліго не лікується.

Ще цього дня:

1939 - У Львові відбулися останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство та всі пов'язані з ним установи було ліквідовано;

1950 - Початок Корейської війни: армія Північної Кореї напала на Південну Корею;

1957 - Створено іграшку "Літаюча тарілка";

1991 - Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії;

1991 - Ухвалено закон "Про митну справу в Україні".

Церковне свято

Цього дня вшановують преподобного Петра Афонського. Грек за походженням, у 7 столітті Петро служив воєводою в імператорських військах. Під час війни із сирійцями його взяли в полон і ув'язнили у фортеці. Там він розмірковував, за які гріхи його покарав Бог. Петро згадав, що одного разу мав намір піти в монастир, але так і не виконав його. Зрозумівши це, він став дотримуватися суворого посту і старанно молитися. Уві сні до Петра тричі являвся святитель Миколай Чудотворець; втретє він прийшов разом зі святим Симеоном Богоприємцем. Симеон торкнувся жезлом ланцюгів, залізо розтануло, немов віск, двері в'язниці розкрилися, і в'язень вийшов на свободу.

Петро залишився вірним своєму бажанню прийняти чернецтво, для цього він вирушив до Рима. Миколай Чудотворець не залишив його і там: він з'явився уві сні Папі Римському і наказав йому особисто постригти Петра. Папа так і зробив, дозволивши ченцеві самому вибрати місце проживання. Цей вибір допомогла зробити Богородиця: вона вказала Петру на святу гору Афон, де йому належало жити до кінця своїх днів. Тут Петро провів 53 роки на повній самоті, присвятивши життя молитвам і боротьбі з бісами.

Іменини: Андрій, Анна, Арсеній, Іван, Онуфрій, Петро, Степан.