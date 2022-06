25 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 122 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 122 RUSSIAN AGRESSION

25 червня відзначають День митної служби України, Міжнародний день моряка, Всесвітній день вітиліго, Всесвітній день The Beatles, День кольорового телебачення.

Ще сьогодні День незалежності Хорватії, День фінського прапора і День Ауґсбурзького віросповідання.

Православна церква відзначає День пам'яті преподобного Онуфрія Великого, Петра Афонського, святих Муромських чудотворців Петра та Февронії.

День митника України

День митника – державне свято в Україні, яке відзначається щорічно 25 червня, починаючи з 2020 року. Засноване у 2020 році.

Раніше з 1991 до 2013 року в Україні також 25 червня відзначався День митної служби України.

Міжнародний день моряка

Офіційне рішення святкувати День моряка 25 червня ухвалили в 2010 році за сприяння держав членів Міжнародної морської організації. Держави-члени Міжнародної морської організації, ІМО, що входять до ООН, підписали на конференції в Манілі резолюцію №19, яка стала підставою для заснування цієї міжнародної дати.

У резолюції наголошувалося, що спеціальний день для людей усіх морських професій необхідний, тому що внесок моряків у справу міжнародної торгівлі, світової економіки та у розвиток громадянського суспільства загалом неоціненний. Ці слова були адресовані 1,5 мільйонам професіоналів, які пов'язали своє життя з водною стихією.

Свято присвячене саме морякам торговельного флоту, які, на відміну від військових моряків, свого свята досі не мали — дні працівників морського та річкового флоту відзначалися переважно людьми, які не мають безпосереднього відношення до роботи в морі. Статистика повідомляє, що моряками торговельного флоту здійснюється 80% усієї світової торговельної діяльності. До того ж, завдяки праці моряків протягом багатьох століть здійснювалися міжнародні морські перевезення та спілкування між розділеними океанами та морями народами.

Всесвітній день The Beatles

25 червня у світі відзначається Глобальний день Бітлз. Він з'явився у 2009 році і відтоді святкується регулярно. Дата обрана невипадково, оскільки 25 червня 1967 року четвірка з Ліверпуля виступила в ефірі Our World з піснею "All You Need Is Love".

День кольорового телебачення

Шотландський винахідник Джон Логі Берд показав світові першу кольорову трансляцію 3 липня 1928 року, проте свято кольорового телебачення відзначається саме 25 червня. З'явилося свято 1951 року в США.

Всесвітній день вітиліго

25 червня, з 2011 року, відзначається Всесвітній день вітиліго. Дата обрана не випадково, адже саме 25 червня народився відомий поп-співак Майкл Джексон, який хворів на цю хворобу.

Вітиліго – хронічне захворювання шкіри, при якому спостерігається депігментація на шкірі у вигляді світлих плям. Жодного фізичного дискомфорту при цій хворобі не спостерігається. Втім, на сьогодні вітиліго не лікується.

Ще цього дня:

1939 – У Львові відбулися останні збори наукового товариства імені Шевченка. З появою більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство та всі пов'язані з ним установи було ліквідовано;

1950 – Армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Початок Корейської війни;

1957 - Створили іграшку "Літаюча тарілка";

1991 – Словенія та Хорватія проголосили незалежність від Югославії;

1991 - Ухвалено закон "Про митну справу в Україні".

Церковне свято

День пам'яті преподобного Петра Афонського

Цього дня вшановують преподобного Петра Афонського. Грек за походженням, у 7 столітті Петро служив воєводою в імператорських військах. Під час війни із сирійцями його взяли в полон. Там він міркував, за які гріхи його покарав Бог. Петро згадав, що якось мав намір піти у монастир, але не виконав його. Зрозумівши це, він став дотримуватися суворого посту і старанно молитися. Уві сні до Петра тричі приходив святитель Миколай Чудотворець; втретє він прийшов разом зі святим Симеоном Богоприїмцем. Симеон доторкнувся жезлом до ланцюгів, залізо розтануло немов віск, двері в'язниці відчинилися, і в'язень вийшов на волю.

Петро залишився вірним своєму бажанню прийняти чернецтво, при цьому він вирушив у Рим. Микола Чудотворець не залишив його і там: він з'явився уві сні Папі Римському і наказав йому особисто постригти Петра. Папа так і зробив, дозволивши ченцю самому вибрати місце проживання. Цей вибір допомогла зробити Богородиця: вона вказала Петру на святу гору Афон, де він мав жити до кінця своїх днів. Тут Петро провів 53 роки на самоті, присвятивши життя молитвам.

День пам'яті Онуфрія Великого

Святий Онуфрій Великий — єгипетський ранньохристиянський святий і самітник, один із Отців Церкви. Жив у єгипетській пустелі у IV ст. Мав глибокий вплив на східну духовність у 4-5-му століттях.

Він так любив Ісуса, що хотів причащатись у пустелі щодня. Господь здійснив чудо Своєму вірному слузі: два ангели щодня приносили Онуфрію святе причастя в його печеру, де він суворо постив і молився до смерті.

Іменини: Андрій, Ганна, Арсен, Іван, Онуфрій, Петро, Степан.