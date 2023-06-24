Події

19:45 24.06.2023

У Харкові за підозрою у вбивстві пацієнта затримано санітара психлікарні

2 хв читати
У Харкові за підозрою у вбивстві пацієнта затримано санітара психлікарні

Оперативники підрозділу поліції затримали в Харкові 45-річного санітара обласної клінічної лікарні, якого підозрюють у вбивстві пацієнта.

"Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України... Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За інформацією поліції, 21 червня в обласну клінічну психіатричну лікарню в супроводі працівників бригади швидкої медичної допомоги та поліцейських доправили 46-річного чоловіка з тяжким психічним розладом, який поводився неадекватно та агресивно. У лікарняній палаті він чинив фізичний опір працівникам медзакладу. Між чоловіком і санітаром виник конфлікт.

"Для знерухомлення агресивного пацієнта 45-річний санітар кілька разів рукою стиснув шию потерпілого. Надалі, усвідомлюючи свою перевагу у своїй фізичній силі та той факт, що останній не може чинити опір, санітар зі значною силою почав наносити пацієнту численні удари кулаками по обличчю та тулубу. Зрозумівши, що потерпілий перестав подавати ознаки життя, зловмисник вирішив приховати обставини скоєного ним убивства та повідомив медичний персонал про різке погіршення стану здоров'я пацієнта і необхідність проведення реанімаційних заходів", - ідеться в повідомленні.

Поліцейські встановили свідків та вилучили речові докази причетності одного з санітарів до смерті пацієнта. У поліції зазначають, що до того, як стати санітаром, підозрюваний працював обвальщиком м'яса на м'ясокомбінаті.

 

 

Теги: #харків #затримання #убивство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:37 24.06.2023
Через ворожий ракетний удар у Харкові без газу залишилося близько 500 приватних будинків - Синєгубов

Через ворожий ракетний удар у Харкові без газу залишилося близько 500 приватних будинків - Синєгубов

09:07 24.06.2023
Окупанти обстріляли Харків і чотири райони області, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли Харків і чотири райони області, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

04:34 13.06.2023
Окупанти атакували "шахедами" два райони Харкова, є пошкодження

Окупанти атакували "шахедами" два райони Харкова, є пошкодження

21:24 08.06.2023
Терехов закликав харків'ян долучитися до збору допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Терехов закликав харків'ян долучитися до збору допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

19:32 06.06.2023
Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи

Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи

08:37 06.06.2023
Унаслідок нічних ракетних ворожих ударів по Харкову перебито водогін у центрі міста, постраждалих немає

Унаслідок нічних ракетних ворожих ударів по Харкову перебито водогін у центрі міста, постраждалих немає

22:58 05.06.2023
Після пошкодження аміакопроводу забруднення повітря у Куп'янську не зафіксовано, у прикордонних населених пунктах району тривають заміри – Синєгубов

Після пошкодження аміакопроводу забруднення повітря у Куп'янську не зафіксовано, у прикордонних населених пунктах району тривають заміри – Синєгубов

21:57 05.06.2023
У Куп'янському районі Харківщини в результаті ворожих обстрілів пошкоджено аміакопровід

У Куп'янському районі Харківщини в результаті ворожих обстрілів пошкоджено аміакопровід

17:35 05.06.2023
Третьокурсники університету цивільного захисту загинули внаслідок вибуху артснаряда до САУ "Піон"

Третьокурсники університету цивільного захисту загинули внаслідок вибуху артснаряда до САУ "Піон"

14:50 01.06.2023
Окупанти завдали ударів по промоб'єкту в Харкові, з-під завалів врятовано жінку - мер

Окупанти завдали ударів по промоб'єкту в Харкові, з-під завалів врятовано жінку - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Господарі" Росії взагалі нічого не контролюють - Зеленський

Українські війська просунулися вперед поблизу Бахмута, на півдні країни тривають важкі бої

Байден обговорив ситуацію в РФ із Макроном, Шольцом і Сунаком

Сили оборони звільнили територію під Красногорівкою, окуповану з 2014 року - Тарнавський

Латвія припиняє видачу росіянам усіх типів віз у зв'язку з поточними подіями - МЗС

ОСТАННЄ

"Господарі" Росії взагалі нічого не контролюють - Зеленський

Українські війська просунулися вперед поблизу Бахмута, на півдні країни тривають важкі бої

Байден обговорив ситуацію в РФ із Макроном, Шольцом і Сунаком

Окупанти обстріляли Нікопольщину, загинув 71-річний чоловік

Українська авіація завдала 18 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти завдали 53 ракетних і 11 авіаударів по Україні за добу

На сході України за добу відбулося десять бойових зіткнень, усі атаки відбито

До Білорусі прилетіли 5 російських літаків Іл-76

Окупанти викрадають майно жителів у дачному кооперативі під Токмаком

Канада уважно стежитиме за ситуацією в Москві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА