У Харкові за підозрою у вбивстві пацієнта затримано санітара психлікарні

Оперативники підрозділу поліції затримали в Харкові 45-річного санітара обласної клінічної лікарні, якого підозрюють у вбивстві пацієнта.

"Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України... Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За інформацією поліції, 21 червня в обласну клінічну психіатричну лікарню в супроводі працівників бригади швидкої медичної допомоги та поліцейських доправили 46-річного чоловіка з тяжким психічним розладом, який поводився неадекватно та агресивно. У лікарняній палаті він чинив фізичний опір працівникам медзакладу. Між чоловіком і санітаром виник конфлікт.

"Для знерухомлення агресивного пацієнта 45-річний санітар кілька разів рукою стиснув шию потерпілого. Надалі, усвідомлюючи свою перевагу у своїй фізичній силі та той факт, що останній не може чинити опір, санітар зі значною силою почав наносити пацієнту численні удари кулаками по обличчю та тулубу. Зрозумівши, що потерпілий перестав подавати ознаки життя, зловмисник вирішив приховати обставини скоєного ним убивства та повідомив медичний персонал про різке погіршення стану здоров'я пацієнта і необхідність проведення реанімаційних заходів", - ідеться в повідомленні.

Поліцейські встановили свідків та вилучили речові докази причетності одного з санітарів до смерті пацієнта. У поліції зазначають, що до того, як стати санітаром, підозрюваний працював обвальщиком м'яса на м'ясокомбінаті.