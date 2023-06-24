Собянін оголосив 26 червня в Москві вихідним днем у зв'язку зі складною ситуацією

У столиці ухвалено рішення оголосити понеділок неробочим днем, за винятком органів влади та підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу, міських служб; у Москві оголошено режим контртерористичної операції, ситуація складна, повідомив мер столиці Сергій Собянін.

"Шановні городяни, у Москві оголошено режим контртерористичної операції. Ситуація складна. З метою мінімізації ризиків мною в рамках оперативного штабу ухвалено рішення оголосити понеділок неробочим днем - за винятком органів влади та підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу, міських служб", - написав Собянін у своєму телеграм-каналі.

Раніше Собянін повідомив, що в столиці у зв'язку із введеним режимом контртерористичної операції скасовано масові заходи.