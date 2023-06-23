МЗС України закликало світову спільноту консолідовано відреагувати на загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС

Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту консолідовано відреагувати на інформацію про загрозу теракту на Запорізькій АЕС, а також просить Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) дати чітку оцінку щодо злочинних дій РФ.

"Рівень викликів і загроз, які постали перед світовим режимом ядерної безпеки внаслідок війни РФ проти України, є надзвичайно високим і потребує консолідації та посилення міжнародних зусиль щодо недопущення ядерної катастрофи.

Закликаємо міжнародне співтовариство, зокрема Групу Семи та ЄС, вжити термінових заходів для недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, зокрема запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російської атомної галузі та військово-промислового комплексу РФ", - ідеться в заяві міністерства, опублікованій у четвер увечері.

У міністерстві наполягають "на необхідності визнати Росію державою-терористом і забезпечити невідворотність політичних, економічних і правових наслідків за всі скоєні нею злочини і протиправні дії".

Також зовнішньополітичне відомство України звернулося до керівництва МАГАТЕ.

"Окупувавши ЗАЕС, Росія грубо порушує міжнародне право та норми і стандарти ядерної безпеки, включно із сімома основоположними принципами МАГАТЕ з ядерної безпеки та захищеності.

Очікуємо чіткої оцінки генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо злочинних дій Росії", - йдеться в заяві.