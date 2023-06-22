Кабмін призначив гендиректора Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції

Кабінет Міністрів України призначив генеральним директором урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції юриста Олександра Ількова, повідомила прес-служба Офісу віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

"Солідний юридичний та менеджерський досвід Олександра Ількова, впевнена, посилить Офіс для ефективного виконання поставлених завдань", - заявила Стефанишина.

За її словами, перед урядовим Офісом стоять сьогодні як ніколи важливі завдання бути драйвером євроінтеграційних процесів, не лише координувати, а й бути джерелом змісту.

Ільков – відомий юрист, який має понад 10 років досвіду роботи на керівних посадах в органах державної влади.

"Значну частину свого професійного шляху присвятив напрямкам законотворчої та регуляторної практики, зокрема у сфері імплементації міжнародно-правових зобов'язань України", – йдеться у повідомленні.

Ільков має звання "Заслужений юрист України". Він рекомендований міжнародними довідниками The Legal 500 EMEA та Best Lawyers. Останній визнав його юристом у 2022 році у сфері регуляторної практики. Також Ільков увійшов до 100 найкращих юристів України у 2021 році за рейтингом "Юридичної газети".