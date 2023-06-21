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11:07 21.06.2023

Завантаження готелів у травні найвище у Львові та Буковелі - Hotel Matrix

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Завантаження готелів у травні найвище у Львові та Буковелі - Hotel Matrix

Максимальне завантаження номерного фонду в травні зафіксовано у Львові - 57% та Буковелі - 39% проти 25% в Одесі та 22% у Києві, повідомила керівник проєкту Hotel Matrix Ольга Міщенко на Ukrainian Hospitality Conference в понеділок у Києві.

Середній тариф (ADR) у Буковелі становив 3466 грн, у Львові - 2546 грн, в Одесі - 2250 грн, у Києві - 1970 грн. Водночас RevPAR (виручка на доступний номер на день) у Львові сягнула 1454 грн, у Буковелі - 1354 грн, в Одесі - 570 грн, у Києві - 429 грн.

"Загалом зарано говорити про вирівнювання ситуації, проте спостерігається невелике зростання активності в бізнес-містах, таких як Одеса і Київ, порівняно з аналогічним періодом минулого року. У регіонах, які приймали "вимушених туристів" торік (Львів, Буковель, Закарпаття), попит на готелі знизився 2023 року. Попри це показники йдуть на рівні рентабельності", - прокоментувала Міщенко оприлюднені дані агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Hotel Matrix відновив аналіз вітчизняного готельного ринку в липні 2022 року. Завантаження готелів у липні 2022 року у Львові становило 53%, у Буковелі - 23%, в Одесі - 19%, у Києві - 14%. Показник ADR (середній тариф) у готелях у Львові в липні 2022 року становив 2374 грн, у Буковелі - 1454 грн, у Києві - 1832 грн, в Одесі - 1392 грн. У Львові в липні RevPAR (виручка на доступний номер на день) становив 1256 грн, у Буковелі - 258 грн, у Києві - 258 грн, в Одесі - 267 грн.

Як повідомила Міщенко, система Hotel Matrix дає змогу формувати зведений прогноз щодо регіону на кілька місяців наперед.

"У середньому ми бачимо дуже коротку, від кількох днів до тижня, глибину бронювання у бізнес-міст (Київ, Одеса). У Львова вікно бронювання трохи більше. У готелях Буковеля бронювання вже йде і на серпень, і ми бачимо там уже завантаження на ці дати вище 50%". Припускаємо, що подібна ситуація спостерігається в усіх курортних регіонах заходу України", - повідомила Міщенко.

Загалом вона констатувала, що підвищений попит буде на курорти на заході та в центрі країни, особливо ті, що пропонують відпочинок біля води. Також покажуть хорошу заповненість і рентабельність приміські готелі міст-мільйонників.

Що стосується тривалості відпочинку в курортних містах, вона повернулася до довоєнної, із середнім показником у вісім-десять днів.

Hotel Matrix - вебпродукт готельної аналітики, над яким працюють українські розробники. Запущений у травні 2020 року. Наразі до Hotel Matrix під'єднано 202 готелі України, 18 у Польщі та два в Казахстані.

Теги: #нерухомість #готелі

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