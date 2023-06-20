Події

19:29 20.06.2023

Рівень води в Херсоні знизився до 0,29 м, підтопленими залишаються три населені пункти на правому березі Дніпра

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Рівень води в Херсоні знизився до 0,29 м, підтопленими залишаються три населені пункти на правому березі Дніпра

Рівень води в Херсоні до вечора вівторка знизився порівняно з початком доби на 10 см і становив 0,29 м, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На вечір 20 червня рівень води в Херсоні перебуває на позначці 0,29 м (від початку доби рівень знизився на 10 см). Підтоплено 3 населених пункти (595 будинків) на правому березі р. Дніпро", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, за день рятувальники ДСНС відкачали понад 18,3 тис. тонн води з 223 підвалів і будинків. Із початку робіт - понад 182,3 тис. тонн із 795 будинків і підвалів. Підвезено понад 65 тонн води для громадян, а з початку робіт понад 554 тонн води.

 

 

 

Теги: #херсон #вода

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