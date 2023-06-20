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13:43 20.06.2023

Найближчими днями в багатьох областях очікуються короткочасні дощі - Укргідрометцентр

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Найближчими днями в багатьох областях очікуються короткочасні дощі - Укргідрометцентр

У середу, 21 червня, вночі місцями в північних, центральних і східних областях, удень в Україні, крім більшості західних і північних областей, прогнозуються короткочасні дощі та грози, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях уночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на заході України 10-15°; вдень 24-29°; у Карпатах уночі 8-13°, вдень 17-22°.

У Києві в середу, 21 червня, вночі короткочасний дощ, удень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 21 червня найвища температура вдень була 32,8° у 1891 р., найнижча - вночі 7,6° у 1925 р.

У четвер, 22 червня, в Україні без опадів, лише вдень у західних областях подекуди короткочасні дощі та грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23° (на сході України 11-16°); вдень 25-30°, у південних і центральних областях до 33°, у східних і західних областях 22-27°.

У Києві в четвер, 22 червня, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 28-30°.

Теги: #укргідрометцентр

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