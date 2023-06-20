Загони швидкого реагування ТЧХУ провели навчання з колегами з інших країн

Волонтери загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) та їхні колеги з інших країн удосконалюють свої навички на спільних навчаннях.

"Волонтери загонів швидкого реагування постійно вдосконалюють свої навички. Тому вони регулярно навчаються та тренуються. Днями волонтери відпрацьовували алгоритми реагування на надзвичайні ситуації спільно з представниками служб реагування на надзвичайні ситуації Італійського та Грузинського Червоного Хреста, а також рятувальних служб Грузії, Азербайджану, Вірменії, Молдови", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Команди працювали над спільними протоколами та процедурами для підготовки до реагування на надзвичайні ситуації, а також відпрацювали кілька сценаріїв надзвичайних ситуацій із залученням спеціальної техніки.