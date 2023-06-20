Події

09:00 20.06.2023

Над Миколаївською областю сили ППО збили три шахеди

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Над Миколаївською областю сили ППО збили три шахеди

У ніч на 20 червня на Миколаївщині силами протиповітряної оборони знищено три ударні БПЛА "Shahed-131/136", під вогнем окупантів минулої доби перебували Очаківська та Куцурубська громади, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 20 червня, на Миколаївщині силами і засобами протиповітряної оборони знищено три ударні БПЛА "Shahed-131/136", - написав він у телеграм-каналі.

Також Кім інформував про обстріли в області за минулу добу.

"19 червня, о 13:17 та 17:19 ворог завдавав артилерійських ударів по береговій та портовій зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора, о 16:55 внаслідок обстрілів населеного пункту Куцурубської громади сталося загоряння поля з пшеницею. Постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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