Події

08:18 20.06.2023

ЗС України за добу ліквідували понад 1000 окупантів, 23 артилерійські системи, 8 танків, 15 бронемашин, 10 БПЛА, 1 гелікоптер, 2 системи ППО і 3 крилаті ракети противника

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ЗС України за добу ліквідували понад 1000 окупантів, 23 артилерійські системи, 8 танків, 15 бронемашин, 10 БПЛА, 1 гелікоптер, 2 системи ППО і 3 крилаті ракети противника

ЗСУ за добу ліквідували понад 1000 окупантів, 23 артилерійські системи, 8 танків, 15 бронемашин, 10 БПЛА, 1 гелікоптер, 2 системи протиповітряної оборони, 3 крилаті ракети, 4 реактивні системи залпового вогню, 37 од. автомобільної та спецтехніки супротивника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06. 23 орієнтовно склали: близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано, танків - 3997 (+8) од, бойових броньованих машин - 7750 (+15) од, артилерійських систем - 3888 (+23) од, РСЗВ - 614 (+4) од, засоби ППО - 372 (+2) од, літаків - 314 (+0) од, гелікоптерів - 306 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3393 (+10), крилаті ракети - 1214 (+3), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6645 (+32) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 531 (+5)", - зазначено у зведенні Генштабу.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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