Події

17:49 14.06.2023

В Одесі у четвер оголошено жалобу

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В Одесі у четвер оголошено жалобу

Мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження, яким четвер, 15 червня, у місті оголошено днем жалоби.

"На будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками... Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності обмежити використання музики і розважальних заходів", - ідеться в тексті розпорядження №273 від 14 червня, повідомляється на офіційному сайті міської влади Одеси.

Як наголошується в повідомленні, вночі 14 червня внаслідок чергової ракетної атаки ворога в Одесі загинули і постраждали люди, значних пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури в центрі міста. Жалобу оголошено для вшанування пам'яті загиблих унаслідок ворожої атаки.

 

Теги: #одесса #жалоба

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