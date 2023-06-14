У лікарнях Одеси залишаються шестеро осіб, які постраждали від нічного обстрілу

Станом на 13:00 середи, 14 червня, відомо про шістьох постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Одесі, які перебувають у лікарнях міста, повідомляє пресслужба міської ради.

"Станом на 13:00 у лікарнях знаходяться шестеро постраждалих від нічного обстрілу. Амбулаторно надано допомогу чотирьом особам", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, росіяни атакували Одесу чотирма "Калібрами". За даними Оперативного командування "Південь", унаслідок обстрілу троє людей загинули, 13 дістали поранення. Унаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини в центрі міста.