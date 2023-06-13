Рівень води в Херсоні спав за ніч іще на 27 см, в області підтопленими залишаються 3 600 будинків - голова обладміністрації

Рівень води в річці Дніпро в районі Херсона продовжує знижуватися, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2 м 70 см, що на 27 см менше, ніж учора ввечері. На правобережжі підтопленими залишаються 3 600 будинків у 31 населеному пункті. Протягом минулого дня вода відійшла від 200 житлових будинків", - сказав Прокудін у своєму відеозверненні, розміщеному в телеграмі у вівторок уранці.

Кількість безвісти зниклих, за його словами, становить 42 людини. "На жаль, у нас є загиблі: учора в Херсоні виявили тіла двох потопельників - невідомої жінки та 50-річного чоловіка. Наразі відомо про десятьох загиблих через підрив Каховської ГЕС, іще 20 дістали поранення. Безвісти зниклими вважаються 42 людини", - повідомив голова обладміністрації.

За словами Прокудіна, у рятувальній операції задіяно 1 660 осіб, уже евакуйовано з підтоплених населених пунктів 2 757 осіб, зокрема 263 дитини та 77 маломобільних громадян. "Їх розселили в тимчасових пунктах евакуації або вивезли до інших регіонів, які радо зустрічають херсонців. Головне, що ці люди тепер у безпеці та забезпечені всім необхідним", - зазначив він.

На лівому березі Дніпра, що залишається під російською окупацією, ситуація, "як і раніше, залишається надзвичайно критичною". "Там під водою 17 населених пунктів і в жодному з них Росія не поспішає рятувати людей, які через них опинилися у смертельній небезпеці. Ми ж робимо все можливе, щоб врятувати наших людей звідти. Наразі з Лівобережжя вдалося вивезти 133 людини", - повідомив Прокудін.