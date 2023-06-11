Зеленський про запровадження нових санкцій РНБО: Ми зробимо все, щоб кожен зі списку помічників російської диктатури відповідав за скоєне проти людей і свободи

Влада України зробить усе, щоб кожен і кожна зі списку помічників російської диктатури відповідали за скоєне проти людей і свободи, заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи запровадження нових санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) проти 178 осіб.

"Сьогодні наша держава зробила і черговий санкційний крок. Проти тих, хто служить злу, яким стала російська держава. Проти тих, хто допоміг знищити свободу на території Росії і виконує одну з ключових ролей у репресіях на тимчасово окупованій нашій території і на території самої Росії", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Як він наголосив, Україна зробить усе, щоб кожен і кожна зі списку помічників російської диктатури відповідали за скоєне проти людей і свободи.

"178 саме осіб були додані до наших санкційних списків - за поданням Служби безпеки України. І ми зробимо все, щоб кожен і кожна з цього списку помічників російської диктатури відповідали реально - за все, що вони наробили проти людей і свободи. За кожну зламану долю і за кожне злочинне рішення, яке допомогло Росії перетворитися на державу-терориста", - заявив президент.

Як повідомлялося, у неділю, 11 червня, президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 11 червня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо 178 осіб.

Серед підсанкційних осіб - судді РФ, зокрема судді конституційного суду Росії, а також судді, які зрадили присязі України.