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11:54 10.06.2023

ЗСУ прорвали першу лінію оборони російських окупантів за останні 2 доби - британська розвідка

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ЗСУ прорвали першу лінію оборони російських окупантів за останні 2 доби - британська розвідка

Українські сили провели значні військові операції в кількох секторах на сході та півдні країни за останні 48 годин, йдеться у звіті оборонної розвідки, опублікованому в "Твіттері" Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

"На деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу і прорвали першу лінію російської оборони. В інших український прогрес був повільнішим", - йдеться у зведенні.

Своєю чергою, деякі підрозділи окупантів провели оборонні маневри, тоді як інші, як наголошується в повідомленні, безладно відступили "на тлі збільшених повідомлень про втрати російських військ під час відступу через власні мінні поля".

"Російські ВПС проявляли надзвичайну активність над півднем України, де повітряний простір більш ліберальний для Росії, ніж в інших частинах країни. Однак залишається незрозумілим, чи були ефективними тактичні авіаудари", - зазначили в британській розвідці.

 

Теги: #британська_розвідка

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