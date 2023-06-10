Події

11:05 10.06.2023

Сили оборони за добу знищили 4 пункти управління противника та завдали ударів по 25 місцях скупчення окупантів - Military Media Center

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Сили оборони за добу знищили 4 пункти управління противника та завдали ударів по 25 місцях скупчення окупантів - Military Media Center

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів і два удари по зенітно-ракетних комплексах ворога, повідомляє офіційний медіа-майданчик Сил оборони і безпеки України Military Media Center у суботу вранці.

Своєю чергою, українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки російських окупантів, три склади боєприпасів і п'ять артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.

 

Теги: #війна #сили_оборони

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