Сили оборони за добу знищили 4 пункти управління противника та завдали ударів по 25 місцях скупчення окупантів - Military Media Center

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів і два удари по зенітно-ракетних комплексах ворога, повідомляє офіційний медіа-майданчик Сил оборони і безпеки України Military Media Center у суботу вранці.

Своєю чергою, українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки російських окупантів, три склади боєприпасів і п'ять артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.