ЗС України ліквідували майже 900 окупантів, 8 танків, 7 бронемашин, 15 артсистем і 16 БПЛА

Сили оборони ліквідували майже 900 окупантів, 8 танків, 7 бронемашин, 15 артсистем, 5 крилатих ракет і 16 безпілотників, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні в суботу.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 214 660 (+890) осіб ліквідовано, танків - 3909 (+8) од, бойових броньованих машин - 7607 (+7) од, артилерійських систем - 3717 (+15) од, РСЗВ - 600 (+1) од, засоби ППО - 362 (+3) од, літаків - 314 (+0) од, гелікоптерів - 299 (+0) од, вертольотів - 299 (+0) од, літаків - 299 (+0) од, літаків - 299 (+0) од, літаків - 362 (+0) од, літаків - 364 (+0) од, вертольотів - 299 (+0) од, вертольотів - 299 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3263 (+16), крилаті ракети - 1176 (+5), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6428 (+18) од, спеціальна техніка - 507 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.