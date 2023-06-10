В одній із громад Харківської області через обстріл окупантів стався викид шкідливих речовин

У Краснокутській громаді Харківської області внаслідок обстрілу російських окупантів об'єкта нафтогазової інфраструктури спостерігається викид шкідливих речовин в атмосферу, повідомила прес-служба Краснокутської сільської ради.

"Сьогодні вночі ворог завдав ударів по об'єкту нафтогазової інфраструктури нашої громади. У зв'язку з пожежею, що виникла на підприємстві, сталися шкідливі викиди в атмосферне повітря", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з погіршенням якості повітря Державна установа "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" закликає населення Краснокутської громади, а особливо мешканців смт Краснокутськ, с. Кочалівка та с. Любовка не відкривати вікна, здійснити вологе прибирання в будинках та обмежити перебування на вулиці на вихідних.