Події

01:03 10.06.2023

В одній із громад Харківської області через обстріл окупантів стався викид шкідливих речовин

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У Краснокутській громаді Харківської області внаслідок обстрілу російських окупантів об'єкта нафтогазової інфраструктури спостерігається викид шкідливих речовин в атмосферу, повідомила прес-служба Краснокутської сільської ради.

"Сьогодні вночі ворог завдав ударів по об'єкту нафтогазової інфраструктури нашої громади. У зв'язку з пожежею, що виникла на підприємстві, сталися шкідливі викиди в атмосферне повітря", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з погіршенням якості повітря Державна установа "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" закликає населення Краснокутської громади, а особливо мешканців смт Краснокутськ, с. Кочалівка та с. Любовка не відкривати вікна, здійснити вологе прибирання в будинках та обмежити перебування на вулиці на вихідних. 

Теги: #україна #повітря #погіршення #харківська_область

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