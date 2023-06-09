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15:06 09.06.2023

Україна висловлює подяку Нідерландам за неупереджене судочинство та підтримку міжнародного права - пресслужба президента про справу "скіфського золота"

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Україна висловлює подяку Нідерландам за неупереджене судочинство та підтримку міжнародного права - пресслужба президента про справу "скіфського золота"

Рішення Верховного суду Нідерландів про повернення Києву "скіфського золота" є свідченням підтримки Європою територіальної цілісності України та неприпустимості зазіхань РФ на культурне надбання Української держави.

"Україна висловлює подяку Королівству Нідерланди за забезпечення неупередженого й об'єктивного судочинства та за неухильну підтримку норм міжнародного права та справедливості", - йдеться в повідомленні пресслужби президента України на сайті в п'ятницю.

Як повідомляється, Верховний суд Нідерландів 9 червня 2023 року, після майже дев'яти років судового процесу, повністю задовольнив вимоги України в особі Міністерства юстиції, Міністерства культури та інформаційної політики щодо повернення безцінних музейних експонатів із виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

"Це є додатковим свідченням підтримки з боку Європи територіальної цілісності нашої держави й неприпустимості та безпідставності зазіхань агресора та його маріонеток на наше культурне надбання", - наголошується в повідомленні пресслужби глави Української держави.

Як нагадують у пресслужбі, наприкінці 2014 року, одразу після незаконної анексії Автономної Республіки Крим, Росія розпочала кампанію з позбавлення України її національного культурного надбання, ініціювавши за допомогою підставних "кримських музеїв" судовий процес у Королівстві Нідерланди з вимогою передати в окупований Крим колекції так званого скіфського золота, які до того перебували на виставці в амстердамському музеї Алларда Пірсона. Майже дев'ять років тривала юридична боротьба в судах Королівства Нідерланди. РФ не шкодувала ресурсів під час спроб незаконного привласнення культурних цінностей України.

"Але всі три судові інстанції Нідерландів, зокрема й Верховний суд, відкинули будь-які зазіхання "кримських музеїв" на "скіфське золото" та ухвалили рішення на користь України", - наголошується в повідомленні.

"Наша держава також щиро вдячна усім залученим державним органам та установам, команді нідерландських та українських адвокатів, дипломатам, експертам за допомогу й професійність на всіх стадіях ведення цієї надважливої справи", - зазначено в повідомленні.

"Чекаємо на повернення "скіфського золота" додому, в Україну", - підсумувала пресслужба президента.

Теги: #скіфське_золото

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