Вода в Херсоні придатна для вживання - ОВА

Наразі у Херсоні вода придатна для вживання, попри підрив росіянами Каховської ГЕС і проблеми з водопостачанням у низці регіонів, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Вода постачається із артезіанських свердловин, розташованих на глибині 60-100 метрів. І вони жодним чином не пов’язані з дніпровською водою. Перед подачею до мережі вода проходить спецобробку гіпохлоритом натрію. Реагент знищує небезпечні патогени, бактерії та грибки. Міський водоканал має необхідний запас дезінфектанту", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що фахівці хіміко-бактеріологічної лабораторії щодня проводять лабораторні дослідження якості води і підтверджують її безпечність та придатність для споживання.