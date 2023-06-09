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12:10 09.06.2023

Вода в Херсоні придатна для вживання - ОВА

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Вода в Херсоні придатна для вживання - ОВА

Наразі у Херсоні вода придатна для вживання, попри підрив росіянами Каховської ГЕС і проблеми з водопостачанням у низці регіонів, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Вода постачається із артезіанських свердловин, розташованих на глибині 60-100 метрів. І вони жодним чином не пов’язані з дніпровською водою. Перед подачею до мережі вода проходить спецобробку гіпохлоритом натрію. Реагент знищує небезпечні патогени, бактерії та грибки. Міський водоканал має необхідний запас дезінфектанту", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що фахівці хіміко-бактеріологічної лабораторії щодня проводять лабораторні дослідження якості води і підтверджують її безпечність та придатність для споживання.

 

Теги: #херсон #вода #каховська_гес

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