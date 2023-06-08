Події

21:25 08.06.2023

Міносвіти оголосило про проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2024"

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Міносвіти оголосило про проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2024"

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав наказ про проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2024".

Згідно з повідомленням пресслужби відомства, у 2023/2024 навчальному році конкурс відбуватиметься серед учителів географії, образотворчого мистецтва, української мови та літератури, а також фізики.

"Умови та порядок проведення конкурсу має бути затверджено центральним оргкомітетом до 1 вересня 2023 року. Реєстрація учасників конкурсу розпочнеться 25 вересня і триватиме до 16 жовтня", - йдеться в повідомленні.

 

 

Теги: #конкурс #вчитель

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