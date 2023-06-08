У Баштанському районі Миколаївської області підтоплено 16 населених пунктів, із них евакуйовано 284 людини, зокрема 62 дитини

У Баштанському районі Миколаївської області локальні підтоплення зафіксовано в 16 населених пунктах, від води постраждали 127 домогосподарств, із місць лиха евакуйовано 284 людини, зокрема 62 дитини, повідомила пресслужба Національної поліції України в середу ввечері.

"На території Миколаївської області є окремі локальні підтоплення в 16 населених пунктах Баштанського району: підтоплено 127 домогосподарств, з яких евакуйовано 284 особи (серед них 62 дитини)", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Загалом, за даними Нацполіції, станом на 21.30 середи підтоплено 2629 будинків. Евакуйовано 1 995 осіб (із них 103 дитини).