Події

07:49 08.06.2023

У Баштанському районі Миколаївської області підтоплено 16 населених пунктів, із них евакуйовано 284 людини, зокрема 62 дитини

1 хв читати

У Баштанському районі Миколаївської області локальні підтоплення зафіксовано в 16 населених пунктах, від води постраждали 127 домогосподарств, із місць лиха евакуйовано 284 людини, зокрема 62 дитини, повідомила пресслужба Національної поліції України в середу ввечері.

"На території Миколаївської області є окремі локальні підтоплення в 16 населених пунктах Баштанського району: підтоплено 127 домогосподарств, з яких евакуйовано 284 особи (серед них 62 дитини)", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Загалом, за даними Нацполіції, станом на 21.30 середи підтоплено 2629 будинків. Евакуйовано 1 995 осіб (із них 103 дитини).

 

 

 

Теги: #підтоплення #миколаївська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:24 07.06.2023
Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

16:02 07.06.2023
Єдиний в Україні державний осетровий завод затоплено через підрив Каховської ГЕС

Єдиний в Україні державний осетровий завод затоплено через підрив Каховської ГЕС

14:26 07.06.2023
Глава МВС: Підтоплено 29 населених пунктів у Херсонській області

Глава МВС: Підтоплено 29 населених пунктів у Херсонській області

07:45 07.06.2023
Мешканців м.Снігурівка закликали до економії споживання води у зв'язку з підтопленням р. Інгулець

Мешканців м.Снігурівка закликали до економії споживання води у зв'язку з підтопленням р. Інгулець

21:54 06.06.2023
Вода в акваторії Миколаєва піднялася ще на 32 см, загрози підтоплення немає

Вода в акваторії Миколаєва піднялася ще на 32 см, загрози підтоплення немає

21:23 06.06.2023
Кабмін виділив 846 млн грн Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення питною водою

Кабмін виділив 846 млн грн Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення питною водою

21:20 06.06.2023
Через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, 1,5 тис. будинків підтоплено

Через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, 1,5 тис. будинків підтоплено

19:21 06.06.2023
Понад 60 навчальних закладів під загрозою затоплення через підрив Каховської ГЕС

Понад 60 навчальних закладів під загрозою затоплення через підрив Каховської ГЕС

14:07 06.06.2023
На правому березі Херсонської області критичного стану не зафіксовано, лівий берег наразі постраждав набагато більше - Сили оборони України

На правому березі Херсонської області критичного стану не зафіксовано, лівий берег наразі постраждав набагато більше - Сили оборони України

08:27 06.06.2023
Кім: Підтоплення Кінбурнської коси за даними ДСНС не буде, але може підтопити дорогу

Кім: Підтоплення Кінбурнської коси за даними ДСНС не буде, але може підтопити дорогу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу окупанти завдали 5 ракетних і 48 авіаційних ударів, на лінії фронту було 30 бойових зіткнень

Окупанти не були готові до наслідків підриву Каховської ГЕС, зазнали втрат особового складу, провізії та техніки

Українська авіація 23 рази атакувала місця зосередження окупантів, знищено чотири БПЛА і чотири пункти управління

Ми маємо притягнути до відповідальності окупантів за підрив Каховської ГЕС

Зеленський закликав центральну та місцеву владу зробити все для допомоги постраждалим від теракту на Каховській ГЕС

ОСТАННЄ

Руйнування Каховської ГЕС змінило географію на лінії фронту

Росіяни 17 разів обстріляли прикордоння Сумської області, пошкоджено адміністративні будівлі та церкву

Біля Бахмута ЗС України облаштували близько 20 км оборонних споруд, під час боїв ліквідували 21 тис. "вагнерівців"

Унаслідок підриву Каховської ГЕС вода відрізала Кінбурнську косу від великої землі

Світовий банк проведе експрес-оцінку збитків від руйнування Каховської ГЕС і потреб України

Запорізька АЕС через кілька тижнів може залишитися без рівня води, необхідного для охолодження реакторів

Французькі депутати підтримали ідею виділити 413 млрд євро за сім років для модернізації армії

Вода біля Каховської ГЕС забрала безліч протипіхотних мін, які тепер загрожують підтопленим районам

У результаті руйнування Каховської ГЕС близько 20 тис. осіб потребують переселення

США покладають відповідальність за руйнування Каховської ГЕС на Росію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА