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08:02 07.06.2023

Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

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Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

Кожен російський теракт, включно з підривом Каховської ГЕС, лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини, а не за шанси окупантів залишитися на українській землі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну та українців. Ми все одно звільнимо всю нашу землю. І кожен російський теракт збільшує лише суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитися на нашій землі", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Глава держави назвав знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС екологічною бомбою масового ураження, за застосування якої РФ понесе відповідальність.

"Заради власної безпеки світу варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. Генеральний прокурор уже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву дамби", - наголосив президент.

Зеленський також наголосив, що наразі влада на всіх рівнях робить усе, аби врятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища, та подякував усім причетним рятувальникам, військовим, представникам місцевих громад за допомогу людям із південних регіонів, затоплених унаслідок теракту.

"Кривий Ріг і вся Дніпропетровщина, міста і села Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя - як би не було важко, маємо допомогти людям... Дуже важливо зараз - дбати одне про одного і по максимуму допомагати", - зазначив президент.

 

 

 

Теги: #теракт #росія #каховська_гес

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