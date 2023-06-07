Події

07:48 07.06.2023

Зранку в середу ворог двічі атакував Нікопольський район

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Зранку в середу ворог двічі атакував Нікопольський район

Російські окупаційні війська атакували Нікопольський район двічі в середу вранці, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Зранку агресор уже двічі атакував Нікопольський район. Спочатку - Мирівську громаду з безпілотника. Потім - Нікополь із важкої артилерії. Наслідки уточнюються", - написав він у телеграм-каналі.

Очільник ОДА зазначив, що сьогодні продовжать врегулювання ситуації із забезпеченням питною водою всіх, хто отримував її з Каховського водосховища.

"Вдячний президенту України Володимиру Зеленському, уряду, владі на місцях, правоохоронцям, волонтерам і всім, хто докладає зусиль у боротьбі з наслідками терористичного акту росіян", - наголосив Лисак.

 

 

 

Теги: #обстріли #нікополь

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