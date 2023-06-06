Події

21:23 06.06.2023

Кабмін виділив 846 млн грн Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення питною водою

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Кабмін виділив 846 млн грн Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення питною водою

Кабінет міністрів України виділив майже 846 млн грн Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення потреб регіонів у питній воді, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Виділяємо Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду у вівторок.

 

 

 

Теги: #вода #кошти #підтоплення

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