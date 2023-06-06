Події

14:54 06.06.2023

Комплекс безпекових заходів Київської ГЕС повністю впроваджений і діє - Наєв

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Комплекс безпекових заходів Київської ГЕС повністю впроваджений і діє - Наєв

Київська ГЕС перебуває в зоні відповідальності угруповання Сил і засобів оборони Києва, заходи з безпеки і для прикриття від ударів із повітря, і для унеможливлення дій диверсійно-розвідувальних сил противника затверджені й уже діють, заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Що стосується Київської ГЕС, то вона перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені. Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника", - наводить слова Наєва командування Об'єднаних сил ЗСУ у фейсбуці.

За його словами, зазначений комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє.

"Як нам відомо, ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні. Ми, звісно, аналізуємо всі загрози, які можуть бути у майбутньому, та завчасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять нанівець можливі ворожі дії", - наводить слова Наєва командування Об'єднаних сил ЗСУ у фейсбуці.

 

Теги: #наєв #київська_гес

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