Окупанти завдають ударів по Харківщині, в облцентрі пролунало кілька вибухів

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову та області, повідомив голова ОВА Олег Синегубов.

"До уваги жителів Харкова та області: знаходитесь у укриттях! окупанти завдають ударів." - написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи згодом міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі написав, що місто перебуває під ворожим ракетним ударом, було чути звуки кількох вибухів.

Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Місцеві паблики повідомляють про звуки вибуху у Харкові.