Події

23:36 05.06.2023

Окупанти завдають ударів по Харківщині, в облцентрі пролунало кілька вибухів

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Окупанти завдають ударів по Харківщині, в облцентрі пролунало кілька вибухів

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову та області, повідомив голова ОВА Олег Синегубов.

"До уваги жителів Харкова та області: знаходитесь у укриттях! окупанти завдають ударів." - написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи згодом міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі написав, що місто перебуває під ворожим ракетним ударом, було чути звуки кількох вибухів.

Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Місцеві паблики повідомляють про звуки вибуху у Харкові.

 

 

Теги: #україна #обстріл #харківська

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