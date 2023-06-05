Зеленський провів у Києві нараду щодо трансформації країни

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок "тривалу і дуже змістовну нараду щодо трансформації нашої країни, нашого життя зараз і після перемоги".

"Об'єктивно, існують фундаментальні, безпекові, економічні, енергетичні, технологічні та просто людські питання, які потребують повних та ефективних відповідей. Саме від цих відповідей залежатиме, якою буде Україна і яким буде життя українських дітей, коли вони стануть дорослими і отримають державу від попередніх поколінь. Сильна держава, вільна держава, сучасна держава. Приємна для життя держава", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

За його словами, "основу для цього закладаємо зараз".

"Наприклад, сьогодні у форматі "уряд, офіс, РНБО" обговорили енергетичну сферу і в широкому сенсі аграрне виробництво. Не тільки відновлення того, що в України було, а розвиток і розширення з урахуванням глобальної ролі України для продовольчої та енергетичної безпеки Європи і світу. Усі ці деталі представимо. Буде ґрунтовно", - сказав Зеленський.