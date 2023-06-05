За попередніми даними, студенти-третьокурсники університету цивільного захисту загинули внаслідок вибуху артснаряда до САУ "Піон", наразі слідство встановлює, як саме бойовий снаряд потрапив у навчальний корпус на території Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки вже працювали на місці події, зібрали речові докази, зокрема уламки - попередньо вибухнув артснаряд до САУ "Піон". Слідчі продовжують допити свідків і відповідально збирають докази та всю інформацію щодо цієї події. Встановлюють, звідки на другому поверсі навчальної будівлі взявся бойовий снаряд та осіб, причетних до цієї трагедії", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, 31 травня близько 14:30 у приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС у Харківській області вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху два курсанти-третьокурсники (21 і 22 роки) університету цивільного захисту померли від отриманих травм у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Ще один курсант-третьокурсник (20 років) був поранений. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією п. 1 ч. 2 ст. 115 (загибель двох осіб) Кримінального кодексу України.