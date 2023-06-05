Події

17:35 05.06.2023

Третьокурсники університету цивільного захисту загинули внаслідок вибуху артснаряда до САУ "Піон"

1 хв читати
Третьокурсники університету цивільного захисту загинули внаслідок вибуху артснаряда до САУ "Піон"

За попередніми даними, студенти-третьокурсники університету цивільного захисту загинули внаслідок вибуху артснаряда до САУ "Піон", наразі слідство встановлює, як саме бойовий снаряд потрапив у навчальний корпус на території Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки вже працювали на місці події, зібрали речові докази, зокрема уламки - попередньо вибухнув артснаряд до САУ "Піон". Слідчі продовжують допити свідків і відповідально збирають докази та всю інформацію щодо цієї події. Встановлюють, звідки на другому поверсі навчальної будівлі взявся бойовий снаряд та осіб, причетних до цієї трагедії", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, 31 травня близько 14:30 у приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС у Харківській області вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху два курсанти-третьокурсники (21 і 22 роки) університету цивільного захисту померли від отриманих травм у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Ще один курсант-третьокурсник (20 років) був поранений. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією п. 1 ч. 2 ст. 115 (загибель двох осіб) Кримінального кодексу України.

 

Теги: #снаряд #харків #студенти #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:42 01.06.2023
На Харківщині внаслідок вибуху невстановленого вибухового пристрою загинули два третьокурсники університету цивільного захисту, ще один поранений

На Харківщині внаслідок вибуху невстановленого вибухового пристрою загинули два третьокурсники університету цивільного захисту, ще один поранений

14:50 01.06.2023
Окупанти завдали ударів по промоб'єкту в Харкові, з-під завалів врятовано жінку - мер

Окупанти завдали ударів по промоб'єкту в Харкові, з-під завалів врятовано жінку - мер

09:08 27.05.2023
Окупанти завдали ракетного удару по Липцях, постраждалих немає

Окупанти завдали ракетного удару по Липцях, постраждалих немає

17:54 25.05.2023
США не втратили жодного дня, допомагаючи Україні відбити агресію РФ, - Зеленський студентам Інституту Гопкінса

США не втратили жодного дня, допомагаючи Україні відбити агресію РФ, - Зеленський студентам Інституту Гопкінса

03:14 25.05.2023
Окупанти обстрілюють Харківщину - Синєгубов

Окупанти обстрілюють Харківщину - Синєгубов

19:18 22.05.2023
Нацполіція розслідує справи, за якими встановлено щонайменше 79 постраждалих від сексуального насильства окупантів українців - Вигівський

Нацполіція розслідує справи, за якими встановлено щонайменше 79 постраждалих від сексуального насильства окупантів українців - Вигівський

19:50 21.05.2023
Окупанти завдають ударів по Харкову та області

Окупанти завдають ударів по Харкову та області

20:06 20.05.2023
Росіяни вдарили по Харкову дроном-камікадзе Ланцет, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Росіяни вдарили по Харкову дроном-камікадзе Ланцет, пошкоджено об'єкт інфраструктури

19:29 15.05.2023
Автомобіль підрозділу "Білий янгол" потрапив під обстріл на сході України, п'ятеро поліцейських дістали поранення

Автомобіль підрозділу "Білий янгол" потрапив під обстріл на сході України, п'ятеро поліцейських дістали поранення

15:53 15.05.2023
У Києві розпочали роботу кінні та велопатрулі - поліція

У Києві розпочали роботу кінні та велопатрулі - поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські сили продовжують оборону, на деяких напрямках переходять до наступальних дій - Маляр

Литва готує новий пакет військової допомоги для України, куди увійдуть мільйони одиниць боєприпасів

Над Києвом у травні знищено 20 балістичних і 65 крилатих ракет, випущених РФ

Депутата Київради Трубіцина оголошено в розшук

Половина перевірених укриттів у Києві були закриті на момент перевірки, більшість інших у неналежному стані - прокуратура

ОСТАННЄ

В Одесі дали умовний термін представникам "Муніципальної варти", які побили у 2018 році журналіста

СБУ знешкодила банду кримінального авторитета на прізвисько "Москва"

У Міжнародному суді ООН 6-14 червня відбудуться усні слухання у справі про порушення РФ своїх зобов'язань за двома конвенціями

Українські сили продовжують оборону, на деяких напрямках переходять до наступальних дій - Маляр

Німеччина визначиться з винищувачами для України протягом двох тижнів - Пісторіус

Литва готує новий пакет військової допомоги для України, куди увійдуть мільйони одиниць боєприпасів

Над Києвом у травні знищено 20 балістичних і 65 крилатих ракет, випущених РФ

Слідкуйте за офіційними новинами з України - Подоляк про інформацію щодо контрнаступу

На деокупованій території Харківщини виявлено схованку з російською зброєю та боєприпасами - ДБР

Депутата Київради Трубіцина оголошено в розшук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА