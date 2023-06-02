У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася офлайн-карта укриттів - КМДА

Офлайн-карта укриттів з'явилася в мобільному застосунку "Київ Цифровий", у ньому також можна повідомити про зачинені або недоступні укриття, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у п'ятницю.

Як повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич, щоб користуватися мапою укриттів "поза мережею", користувачам достатньо один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Карта автоматично завантажується у фоновому режимі. В розділі всіх сервісів буде доступна "Карта укриттів".

Якщо користувач не зміг потрапити в укриття, його можна обрати на карті та натиснути в інформаційній картці "Поскаржитися на укриття", і відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію, щоб ситуацію виправити.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня окупанти атакували Київ балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 із 10 випущених ракет, проте внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули двоє жінок і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого укриття. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження у зв'язку з ненаданням доступу до укриття в поліклініці за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).