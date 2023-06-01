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16:05 01.06.2023

Ворог перейшов до оборони на Бахмутському напрямку - Сирський

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Ворог перейшов до оборони на Бахмутському напрямку - Сирський

На Бахмутському напрямку спостерігається значне зменшення активних дій противника за збільшення кількості обстрілів із важкого озброєння, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Аеророзвідка 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" знищує окупантів в окопах. Ворог перейшов до оборони. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, переважно з артилерії та мінометів", - написав він у телеграм-каналі, прикріпивши відео роботи українських військових.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку обидві сторони наразі накопичують сили і готуються до того, що буде продовжена боротьба. За її словами, активність ворога, по суті, там зупинена, проте "затишшя" немає.

"Насправді ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, тобто змінює інструменти. Кількість обстрілів можна порівняти з тією цифрою, яка була під час найбільш загострених боїв у Бахмуті", - заявила Маляр.

Під контролем Збройних сил України на сьогодні залишаються околиці міста Бахмут у південно-західній частині.

Теги: #бахмутський_напрямок

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