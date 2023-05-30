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10:19 30.05.2023

Військові видатки РФ у 2022 році зросли щонайменше до 4,1% ВВП, майже точно вони набагато вищі - британська розвідка

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Військові видатки РФ у 2022 році зросли щонайменше до 4,1% ВВП, майже точно вони набагато вищі - британська розвідка

Військові видатки Росії у 2022 році зросли на 9,2% - до $86,4 млрд, ідеться у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок уранці з посиланням на Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

За оцінкою SIPRI, це становило 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) РФ за минулий рік.

Водночас у розвідці зазначають, що реальні військові видатки РФ можуть бути суттєво вищими "через широке використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року, і відсутність прозорості".

"Росія лише нещодавно відновила публікацію зведених даних про видатки після того, як вона була припинена в травні 2022 року. Майже точно військові видатки залишаються підвищеними, і це чинить тиск на російські державні фінанси", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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