Події

12:09 29.05.2023

Уламки збитих ракет упали в Подільському та Оболонському районах Києва, у Подільському горить дах будинку - військова адміністрація

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Уламки збитих ракет упали в Подільському та Оболонському районах Києва, у Подільському горить дах будинку - військова адміністрація

Пожежа на даху двоповерхового будинку виникла в Подільському районі Києва внаслідок падіння уламків ракет, випущених російськими окупантами і збитих силами протиповітряної оборони в небі над Києвом, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації в понеділок.

"У Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося займання на даху двоповерхової будівлі. Пожежу локалізовано", - йдеться в повідомленні.

За даними військової адміністрації, уламки впали в Подільському та Оболонському районах столиці. "Попередня інформація. У результаті роботи ППО з ліквідації ворожих цілей сталося падіння уламків у Подільському районі. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється. А також в Оболонському районі на проїжджу частину", - йдеться в повідомленні.

За даними військової адміністрації, усі екстрені служби вже працюють на місцях.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків збитої ракети на проїжджу частину в Оболонському районі міста. Пізніше він додав, що "екстрені служби виїхали за викликом поблизу центру столиці" і що уламки вже гасять, оприлюднивши фотографію об'єкта, який лежить на асфальті, охопленого полум'ям.

За повідомленням мера столиці Віталія Кличка, звуки вибухів у Деснянському районі - це працювала ППО.

Теги: #київ #пожежа #уламки

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