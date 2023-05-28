Події

23:36 28.05.2023

Єрмак поінформував радника прем'єр-міністра Нідерландів про виклики, які стоять перед Україною у зв'язку з вторгненням РФ

1 хв читати
Єрмак поінформував радника прем'єр-міністра Нідерландів про виклики, які стоять перед Україною у зв'язку з вторгненням РФ

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів відеоконфренцію з радником прем'єр-міністра Нідерландів із зовнішньої політики та оборони Джеффрі ван Левеном. та його колегами, де вони детально обговорили поточні виклики, які стоять перед Україною у зв'язку з вторгненням РФ, актуальну ситуацію на фронті та постачання зброї.

"Радника Прем’єр-міністра Нідерландів та його колег було детально поінформовано про поточні виклики, які стоять перед Україною через вторгнення рф, актуальну ситуацію на фронті, дії російських окупантів, триваючі ракетні атаки росії на цивільну інфраструктуру та українських громадян.", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Єрмак наголосив, що головною темою розмови було посилення оборонних можливостей України.

"Нідерландській стороні було ґрунтовно окреслено потреби захисників України для продовження ефективного протистояння ворогу та майбутніх кроків щодо деокупації українських територій. Особливу увагу було приділено обговоренню шляхів прискорення поставок оборонної допомоги та пріоритетності в потребах для української армії.", - заявив він.

Глава Офісу президента подякував Нідерландам за солідарність, а також дієву та вагому допомогу з перших днів повномасштабної агресії Росії.

 

Теги: #україна #нідерланди #відеоконференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:08 29.05.2023
Війська РФ повторно обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Війська РФ повторно обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

22:48 28.05.2023
Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах

Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах

22:19 28.05.2023
Рєзніков про використання ракет Storm Shadow: всі 100% вразили цілі, визначені Генштабом

Рєзніков про використання ракет Storm Shadow: всі 100% вразили цілі, визначені Генштабом

00:59 28.05.2023
Під Бахмутом українські прикордонники знищили групу окупантів

Під Бахмутом українські прикордонники знищили групу окупантів

23:43 27.05.2023
Суддю, який вчинив смертельну ДТП, заарештували

Суддю, який вчинив смертельну ДТП, заарештували

22:41 27.05.2023
Окупанти знову обстріляли Харківщину, загинув мирний житель

Окупанти знову обстріляли Харківщину, загинув мирний житель

08:29 27.05.2023
Росіяни понад 900 разів атакували українські медзаклади від початку вторгнення

Росіяни понад 900 разів атакували українські медзаклади від початку вторгнення

21:57 26.05.2023
Нідерланди не визначилися з наданням Україні винищувачів F-16 - прем'єр-міністр Рютте

Нідерланди не визначилися з наданням Україні винищувачів F-16 - прем'єр-міністр Рютте

17:45 26.05.2023
Присутність військ НАТО на деокупованих територіях України могла б зупинити подальші злочини Росії - експерт

Присутність військ НАТО на деокупованих територіях України могла б зупинити подальші злочини Росії - експерт

15:42 26.05.2023
Україна включить Мозамбік до переліку країн, які отримують українські зернові в рамках ініціативи "Grain From Ukraine"

Україна включить Мозамбік до переліку країн, які отримують українські зернові в рамках ініціативи "Grain From Ukraine"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу завдали по Україні 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито

Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

Вартість проїзду в Києві не буде підвищуватися до кінця війни

Ердоган перемагає з 57% голосів на виборах президента Туреччини - попередні результати

Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт про застосування санкцій до Ірану

ОСТАННЄ

У школі Залізного порту окупанти створили філію російського руху для молоді

Ердоган оголосив себе переможцем виборів у Туреччині

За тиждень понад три тисячі посилок було відправлено для ВПО з Луганщини

Окупанти здійснили артобстріл Мирівської громади на Дніпропетровщині

Українська авіація завдала за добу 13 ударів по місцях скупчення окупантів

Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини, виникла пожежа, поранено пенсіонерку

У Лисичанську дезертирувало близько 80 окупантів, а поблизу Бахмута близько 30 "вагнерівців"

Окупанти вдень обстріляли п’ять прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей

Окупанти за добу завдали по Україні 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито

Рівень Дніпра в Києві спав ще на 11 см за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА