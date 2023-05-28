Єрмак поінформував радника прем'єр-міністра Нідерландів про виклики, які стоять перед Україною у зв'язку з вторгненням РФ

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів відеоконфренцію з радником прем'єр-міністра Нідерландів із зовнішньої політики та оборони Джеффрі ван Левеном. та його колегами, де вони детально обговорили поточні виклики, які стоять перед Україною у зв'язку з вторгненням РФ, актуальну ситуацію на фронті та постачання зброї.

"Радника Прем’єр-міністра Нідерландів та його колег було детально поінформовано про поточні виклики, які стоять перед Україною через вторгнення рф, актуальну ситуацію на фронті, дії російських окупантів, триваючі ракетні атаки росії на цивільну інфраструктуру та українських громадян.", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Єрмак наголосив, що головною темою розмови було посилення оборонних можливостей України.

"Нідерландській стороні було ґрунтовно окреслено потреби захисників України для продовження ефективного протистояння ворогу та майбутніх кроків щодо деокупації українських територій. Особливу увагу було приділено обговоренню шляхів прискорення поставок оборонної допомоги та пріоритетності в потребах для української армії.", - заявив він.

Глава Офісу президента подякував Нідерландам за солідарність, а також дієву та вагому допомогу з перших днів повномасштабної агресії Росії.