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08:45 27.05.2023

Кремль відновлює спроби спонукати Захід змусити Україну піти на переговори з РФ - ISW

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Кремль відновлює спроби спонукати Захід змусити Україну піти на переговори з РФ - ISW

Російська влада знову намагається вплинути на Захід, щоб він примусив Україну піти на переговори з РФ на вигідних для Кремля умовах, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль, імовірно, відновлює свою інформаційну кампанію, щоб спонукати Захід примусити Україну піти на поступки і вести переговори на вигідних для Росії умовах", - йдеться у зведенні.

На думку аналітиків, це підтверджує телефонна розмова президента РФ Путіна з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва.

"Кремль заявив 26 травня, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва висловив "відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному треку, який досі блокується Києвом і його західними спонсорами". Заява Путіна не свідчить про те, що Росія зацікавлена в продовженні переговорів з Україною, а Кремль не створив серйозних підстав для переговорів і не відмовився від своїх максималістських цілей змусити український уряд капітулювати", - наголошується в огляді ISW.

Аналітики зазначають, що Кремль, імовірно, намагається посилити свої неправдиві заяви про свою готовність до переговорів з Україною у зв'язку з прибуттям спеціального представника Китаю у справах Євразії Лі Хуея, який прилетів до Москви 26 травня для обговорення переговорного врегулювання війни Росії в Україні.

Інститут вивчення війни цитує газету Wall Street Journal (WSJ), яка повідомила, що Лі минулого тижня закликав європейських чиновників припинити конфлікт в Україні до його ескалації. Видання WSJ також повідомило, що дипломат (імовірно, європейський, але неназваний), який розмовляв із Лі, пояснив, що заморожування конфлікту невигідне міжнародним інтересам і що Європа не відмовиться від підтримки України.

WSJ також повідомлялося, що інший дипломат заявив, що головні інтереси Китаю полягають у забезпеченні перемоги Росії та недопущенні застосування Росією ядерної зброї. Заявлена взаємодія, ймовірно, говорить про те, що Китай може намагатися підштовхнути Захід до того, щоб змусити Україну погодитися на припинення вогню.

"Кремль, ймовірно, посилює свої неправдиві заяви на переговорах напередодні запланованого українського контрнаступу, щоб перешкодити продовженню західної допомоги Україні", - підсумовує у своєму огляді ISW.

 

 

 

Теги: #кремль #переговори #тиск

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