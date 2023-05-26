Із с. Галицинівки Донецької області через зруйновану греблю Карлівського водосховища евакуйовано 26 людей

Внаслідок зруйнованої греблі Карлівського водосховища у Донецькій області із с. Галицинівка евакуйовано 26 осіб, з них 8 дітей, підтоплено 6 домоволодінь, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"З вулиці Набережної у Галицинівці евакуйовано 26 осіб, у тому числі 8 дітей. Станом на 23:30 у селі підтоплено 6 домоволодінь, підтоплення критичної інфраструктури не виявлено", - написав він у телеграм-каналі у ніч на п'ятницю.

Кириленко зазначив, що рятувальні та оперативні служби перебувають на місці події та повністю контролюють ситуацію.

Також голова ОВА повідомив, що внаслідок пошкодження греблі Карлівського водосховища відбувається неконтрольоване скидання води в річку Вовча у напрямку Галицинівки. У річці піднявся рівень води та існує загроза підтоплень приватних будинків у шести населених пунктах Покровського району, в яких мешкає 981 особа.

За його словами, на місці продовжуються роботи з мінімізації наслідків обстрілів.

Нині ситуація повністю контролюється.

Як повідомлялося, російські війська зруйнували греблю Карлівського водосховища, під загрозою підтоплення опинилися три селища, влада створила штаб з подолання наслідків надзвичайної ситуації, готується до можливої евакуації населення.