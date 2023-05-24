Онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 25 травня, обговорять бронетанкові можливості та зміцнення ППО України - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін III провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим напередодні віртуальної зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) 25 травня, повідомляється на сайті Пентагону.

Як наголошується в повідомленні, на онлайн-зустрічі "основну увагу буде приділено підтриманню маневрових можливостей української бронетехніки і зміцненню протиповітряної оборони України проти тривалих жорстоких російських атак".

Остін також представив Резнікову оновлену інформацію про нещодавні зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки. "Два лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті", - наголосили в Пентагоні.