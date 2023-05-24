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07:43 24.05.2023

У Мелітополі окупанти демонтували танк-пам'ятник Т-70, мають намір відновити його для бойових дій

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У Мелітополі окупанти демонтували танк-пам'ятник Т-70, мають намір відновити його для бойових дій

У Мелітополі (Запорізька область) російські окупанти демонтували і відвезли в невідомому напрямку місцевий танк - пам'ятник Т-70, встановлений після другої світової війни на місцевому меморіальному комплексі "Братське кладовище".

Про це в соцмережах пишуть місцеві жителі, а також пабліки окупаційної влади Мелітополя.

За їхньою інформацією, відомий мелітопольський пам'ятник - танк Т-70, встановлений десятки років тому на честь героїв-визволителів запорізького райцентру від німецько-фашистських військ, у вівторок було демонтовано за вказівкою російських окупантів.

За інформацією окупаційної адміністрації Мелітополя, танк Т-70, демонтований і вивезений з меморіального комплексу "Братське кладовище" "для реставрації та відновлення механізму" бойової машини, нібито в Санкт-Петербург.

Місцеві жителі спантеличені рішенням російських окупантів вкрасти мелітопольський танк-пам'ятник.

За даними Вікіпедії, легкий танк Т-70 виробляли в 1942-1943 рр., до сьогодні на військових меморіалах у РФ і Україні перебувало 11 і 9 цих бойових машин відповідно.

 

 

 

Теги: #памятник #запоріжжя #мелітополь

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