Російські війська відтіснили бійців РДК і Легіону "Свобода Росії" до українського кордону - ISW

У результаті боїв із військами РФ підрозділи "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і Легіону "Свобода Росії" (ЛСР), імовірно, змушені були відійти до українського кордону, повідомляється у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

"Станом на 23 травня російські сили, ймовірно, відтіснили сили РДК і ЛСР, принаймні, до прикордонного селища Козинка і, можливо, за межі території Росії. Козинка розташована приблизно за 76 км на південний схід від міста Суми. Російські джерела поширили кадри, на яких російські сили обстрілювали позиції машин РДК і ЛСР біля прикордонного пункту Козинка впродовж ночі, і заявили, що російські сили відбили Козинку та її прикордонний пункт уранці", - йдеться в повідомленні.

Аналітики ISW зазначають, що геолоковані кадри з російських державних ЗМІ показують пошкоджені та знищені автомобілі на блокпосту. При цьому, йдеться у зведенні, деякі російські джерела стверджували, що сили РДК і ЛСР закріпилися в церкві Козинка, але, за попередніми даними, до вечора російські сили могли їх витіснити.

Також, пише ISW, російські джерела стверджували, що війська РФ розпочали операції із зачистки Козинки і Глотового (безпосередньо на схід від Козинки) 23 травня. Втім незрозуміло, чи захопили РДК і ЛСР будь-які села 22 або 23 травня. Однак у ЛСР заявили, що 23 травня співробітники ЛСР і РДК продовжували діяти в Білгородській області.