Росія стикається з дедалі серйознішою багатоплановою загрозою безпеці, вже з прямими партизанськими діями - британська розвідка

У період із 19 до 22 травня 2023 року російські сили безпеки, найімовірніше, зіткнулися з партизанами щонайменше в трьох місцях у Бєлгородській області Росії, неподалік кордону з Україною, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

Як зазначається, особи партизанів залишаються непідтвердженими, але відповідальність узяли на себе російські антиурядові угруповання.

"Найбільш серйозний інцидент стався неподалік міста Грайворона. Крім перестрілок зі стрілецької зброї поруч із місцями інцидентів почастішали атаки безпілотників або вогонь із закритих позицій", - повідомляють експерти.

За даними британської розвідки, Росія евакуювала кілька сіл і направила в цей район додаткові сили безпеки.

"Росія стикається з дедалі серйознішою багатоплановою загрозою безпеці у своїх прикордонних районах, включно з втратами бойових літаків, спрацюванням саморобних вибухових пристроїв на залізничних коліях, а тепер - і прямими партизанськими діями", - констатується в повідомленні.

"Росія майже напевно використає ці інциденти для підтримки офіційної версії про те, що вона є жертвою війни", - прогнозують фахівці.