На Бахмутському напрямку росіяни за добу втратили 92 окупантів вбитими та 156 пораненими

Російські війська за минулу добу 414 разів обстріляли позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку і здійснили 4 авіанальоти на місто, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Бахмут залишається пріоритетною метою противника. Росіяни підтягують туди повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи, а також деякі спецпідрозділи. Ворог продовжує накривати вогнем наші позиції зі ствольної та реактивної і артилерії - 414 разів за добу, здійснив 4 авіанальоти на місто", - сказав Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону в суботу.

За його даними, за добу сталося 17 бойових зіткнень, у яких ворог "втратив 92 окупантів вбитими та 156 пораненими. Було підбито 2 бойові машини піхоти, 5 гармат, 1 самохідну установку "Гвоздика", 5 безпілотників: 2 типу "Орлан" і 1 типу Zala. Також було знищено 13 польових складів із боєприпасами".

"Наші підрозділи стоять на південно-західній частині Бахмута, обороняють її, не дають її захопити, що не дає змоги ворогові розганяти інформаційну хвилю, бо якщо відволіктися від подробиць, яку вулицю взято, який будинок, то можна сказати, що 9 місяців росіяни не можуть узяти районний центр", - зазначив Череватий.

Як зазначив Череватий, ворог зазнає "колосальних втрат, за даними Міноборони - до 70 тис. у районі Бахмута". "Тому зрозуміло, що на цьому тлі їм терміново необхідно показати хоч якийсь трофей", - сказав речник Східного угруповання ЗСУ, наголосивши, що потенціал російської армії падає. "Якщо раніше за добу вони робили 5-7 атак на Куп'янсько-Лиманському напрямку, то зараз 1-2", - сказав він.

За його даними, так було і минулої доби - "росіяни наступали на Білогорівку, отримали відсіч, відступили, втративши 32 убитими, 79 пораненими, 1 потрапив у полон".