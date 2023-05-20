Події

11:17 20.05.2023

Питання безпеки військово-політичного керівництва під час війни має стратегічне значення - Маляр

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Питання безпеки військово-політичного керівництва під час війни має стратегічне значення - Маляр

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому питання його безпеки має стратегічне значення, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Протягом останніх двох тижнів ми зафіксували три ворожі фейкові новини про "загибель" наших командувачів. У хронологічному порядку: Танцюра, Сирський, Залужний", - написала вона в телеграм-каналі в суботу.

Як зазначила Маляр, з одного боку, це просто перевірити і спростувати. Власне, що і було зроблено. "З іншого - треба розуміти, що росіяни схильні до фальшстартів і нерідко працівники їхнього інформаційного фронту видають інформацію не отримавши підтвердження від безпосередніх виконавців".

Водночас заступник міністра оборони наголосила: "Об‘єктивно те, що протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого військово-політичного керівництва. І питання їхньої персональної безпеки зараз має стратегічне значення".

Теги: #війна #безпека #керівництво

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