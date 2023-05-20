20 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 451 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 451 RUSSIAN AGRESSION

20 травня відзначають Всесвітній день метрології, Всесвітній день бджіл, Всесвітній день травматолога, Європейський день моря,

В Україні - День науки, День банківських працівників і День перекладача жестової мови.

Ще сьогодні день народження джинсів.

Православна церква - Свято Згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі

Всесвітній день метрології

День обрано в ознаменування підписання 20 травня 1875 року в Парижі, на міжнародній дипломатичній конференції, відомої "Метричної Конвенції", що стала першою міжурядовою угодою про науково-технічне співробітництво, яка заклала фундамент єдиного міжнародного метрологічного простору. На основі цієї Конвенції було створено міжурядову Міжнародну організацію мір і ваг.

Всесвітній день бджіл

Датою святкування було обрано 20 травня - в пам'ять про одного з видатних бджолярів, новаторів цього виду діяльності - Антона Янше, якого вважають одним із засновників сучасного бджільництва. Він народився в Словенії 20 травня 1734 року, зробив бджільництво своєю основною діяльністю, досяг значного успіху на цьому терені, написав посібник, надрукований 1771 року німецькою мовою.

День науки в Україні

У третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято працівників науки - День науки. Його встановлено Указом Президента № 145/97 від 14 лютого 1997 року.

Вищою державною науковою організацією України є Національна академія наук України, утворена 27 листопада 1918 року.

День банківських працівників України

У березні 1991 року Верховною Радою України було ухвалено Закон "Про банки і банківську діяльність", після ухвалення цього документа було утворено банківську систему України. Згодом, президентським указом № 762/96 Леоніда Кучми від 25 серпня 1996 року "Про грошову реформу в Україні", в країні була запроваджена національна грошова одиниця - гривня.

До банківської системи України входить Національний банк України, який є центральним банком і проводить єдину державну грошово-кредитну політику, та банки різних видів і форм власності. Забезпечення стабільності національної грошової одиниці є одним із важливих завдань діяльності банків України.

За роки незалежності в Україні було побудовано сучасну кредитно-фінансову систему, впроваджено національну грошову одиницю. Національний банк України створив електронну систему проведення розрахунків між банківськими установами та суб'єктами господарювання, казначейством, іншими установами, організаціями та підприємствами, що мають забезпечувати повноцінне функціонування системи банків країни.

День перекладача жестової мови в Україні

День перекладача жестової мови в Україні з'явився в календарі святкових дат 2009 року. Тоді IV пленум центрального правління Українського товариства глухих, відгукнувшись на ініціативу Ради перекладачів жестової мови, випустив постанову про заснування професійного свята. Це рішення підтримали також Всесвітня асоціація перекладачів жестової мови та Європейський форум перекладачів жестової мови.

День народження джинсів

Історія джинсового одягу налічує понад 200 років. Не одне покоління виросло в цих практичних штанях. Перші джинси були випущені в Америці людиною на ім'я Лівай Страусс 1853 року і продані за ціною 1 долар 46 центів за пару.

Цього дня:

1905 - У Києві відкрито Михайлівський механічний узвіз;

1961 - Засновано Шевченківську премію;

1961 - За створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів - до різних термінів позбавлення волі;

1980 - На референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловилися проти від'єднання від Канади;

2005 - Дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі - світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького "Подорожні", що отримав "Золоту пальмову гілку";

2009 - У фінальному футбольному матчі Кубка УЄФА в Стамбулі "Шахтар" (Донецьк) переграв "Вердер" (Бремен) із рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії Кубка УЄФА;

2019 - Інавгурація Президента України Володимира Зеленського;

2022 - Росія окупувала Маріуполь.

Церковне свято

20 травня спомин появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі

Після смерті першого християнського імператора Костянтина Великого імператорський престол посів його син Констанцій, який ухилився в єресь Арія, що заперечував єдиносумісність Сина Божого з Отцем. Для утвердження святого Православ'я Господь явив в Єрусалимі чудесне знамення. У дні Святої П'ятидесятниці, 20 травня 351 року, о третій годині ранку на небі з'явилося зображення рівноконечного Хреста Господнього, що сяяло невимовним світлом, яке перевершувало світло сонця. Свідком став увесь народ, вражений великим жахом і подивом. Явище знамення Хреста почалося над святою Голгофською горою, на якій був розп'ятий Господь, і сягало гори Оливної, віддаленої від Голгофи на відстані 15 стадій. Знамення переливалося усіма кольорами веселки і привертало до себе погляди. Багато людей, полишивши свої справи, виходили з будинків і з острахом споглядали чудесне явище. Потім численні натовпи жителів Єрусалима з трепетом і радістю поспішили до святого храму Воскресіння.

Про чудесне явище знамення Хреста Святіший Патріарх Єрусалимський Кирило сповістив посланням імператора Констанція, вмовляв його звернутися до православної віри. Історик Стародавньої Церкви Созомен свідчить, що через це явлення Святого Хреста багато іудеїв та еллінів прийшли до істинної віри, покаявшись перед Христом Богом, і прийняли Святе Хрещення.

Іменини: Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Семен, Степан.