США в межах санкцій проти РФ відріжуть від американського експорту ще 70 організацій - Білий дім

До нового пакету американських санкцій проти РФ увійдуть майже 300 компаній, людей, суден і літаків, а до "чорного списку" Мінторгу додадуть 70 організацій із Росії та інших країн, повідомив високопоставлений представник адміністрації США.

"Члени G7 готуються до запровадження нових санкцій і посилення експортного контролю, але США представлять власний суттєвий пакет заходів... Серед іншого, це передбачає значне обмеження категорій товарів, імпортованих РФ... а також позбавлення приблизно 70 організацій у Росії і третіх країн можливості імпортувати товари зі США, додавши їх до "чорного списку" Мінторгу США", - наводить його слова пресслужба Білого дому.

Крім того, США, як очікується, "оголосять про запровадження санкцій щодо понад 300 фізичних осіб, компаній, морських і повітряних суден".

"Ці заходи будуть спрямовані на запобігання обходу вже запроваджених санкцій, стосуватимуться дій фінансових посередників, майбутніх енергетичних і видобувних потужностей Росії", - пояснив представник адміністрації.

За його словами, обмеження торкнуться, зокрема, компаній, які "намагаються обійти чинні санкції в Європі, на Близькому Сході та Азії".

"Ми також розширимо свої санкційні повноваження на додаткові сектори російської економіки, що мають ключове значення для її оборонно-промислового комплексу, і запровадимо нові заборони, щоб не дати Росії отримати вигоду з наших послуг", - додав він.

19 травня в японській Хіросімі стартує саміт G7.