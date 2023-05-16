У Миколаєві внаслідок вибухів сталися пожежі, а місцевих мешканців просять не викладати зафіксованих місць прильотів ворожих снарядів, повідомив мер Олександр Сенкевич.

"Є пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не розповсюджувати фото/відео з місць прильотів чи камер відеоспостереження", - написав він у телеграм-каналі. У ніч проти середи.

Також він зазначив, що всі служби відпрацюють, а після відбою (повітряної тривоги – ІФ-У) повідомлять офіційну інформацію.