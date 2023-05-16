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20:20 16.05.2023

Україна офіційно стала учасником центру кібероборони НАТО

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Україна офіційно стала учасником центру кібероборони НАТО

Україна офіційно стала членом Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) у вівторок.

"Для нашої країни це можливість посилити міжнародну взаємодію у сфері кібербезпеки та кібероборони, поглибити обмін досвідом, зокрема - разом із партнерами брати участь у навчаннях і тренінгах із кіберзахисту, у спільних дослідженнях із кібербезпеки", - наведено в релізі слова голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя.

Згідно з повідомленням відомства, сьогодні, в день 15-річчя CCDCOE, український прапор урочисто підняли біля штаб-квартири центру в Таллінні. Крім того, разом з Україною до CCDCOE приєдналися Ісландія, Ірландія та Японія.

У відомстві нагадали, що представником від Держспецзв'язку в CCDCOE з 15 травня 2023 року призначено Андрія Давидюка, який перебуватиме в центрі на постійній основі.

Як повідомлялося, приєднання України до CCDCOE ініціював Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України в липні 2021 року.

Членами Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО є кілька десятків країн. Центр сприяє міжнародному співробітництву та координації у сфері кібербезпеки, відіграє важливу роль у боротьбі з кіберзагрозами та забезпечує навчання й підготовку фахівців із кіберзахисту НАТО.

Теги: #нато #кібероборона

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